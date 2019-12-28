«Рождественская гонка» в Гельзенкирхене: онлайн-видеотрансляция биатлона

Спорт

В субботу, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене (на стадионе местного «Шальке») состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка».

Честь Украины на дистанции будут отстаивать Анастасия Меркушина и чемпион мира Дмитрий Пидручный, которые выйдут на старт под 8-номером.

Конкурентами нашего дуэта в коммерческой гонке, проводящейся с 2002 года, станут: Лаура Дальмайер и Эрик Лессер (Германия), Дениз Херманн и Бенедикт Доль (Германия-2), Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия), Марте Олсбю-Рейселанд и Вестле Шостад Кристиансен (Норвегия), Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (Австрия), Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев (Россия), Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия), Анаис Бескон и Антона Гигонна (Франция), а также Лена Хекки и Беньямин Вегер (Швейцария).

Прямую видеотрансляцию масс-старта (в 19:15) и гонки преследования (в 20.05) смотрите 28 декабря на сайте «ФАКТОВ» в этой новости (кстати, награждение происходит только по результатам гонки преследования).

Также «Рождественскую гонку» смотрите онлайн на телеканалах «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Беларусь 5», российских «Матч ТВ», «Матч! Планета» и немецком ARD.

Кстати, украинские биатлонисты уже побеждали в «Рождественской гонке»: в 2008 году на высшую ступень пьедестала почета поднялись Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м — Валя Семеренко и Сергей Семенов. В прошлом году Юлия Джима и Артем Прима стали в Гельзенкирхене восьмыми.

Отметим, что в этом году впервые состоится гонка юниоров — смешанная эстафета с командами по два участника. Честь Украины на «Фельтинс-Арене» будут отстаивать Екатерина Бех и Богдан Цымбал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидручный упал на дистанции во время масс-старта на этапе Кубка мира в Анси.

Фото biathlon.com.ua

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