Мужчину зарезали прямо в больничной палате: детали страшного происшествия в Запорожье

Происшествия

В Запорожье в ночь на субботу, 28 декабря, произошло убийство в больнице. Жертвой стал представитель уголовного мира, который в травматологическом отделении городской больницы № 5 проходил восстановление после ранения. Напомним, в октябре в Запорожье ранили активистку.

Полиция задержала убийцу 1973 года рождения (поиски заняли всего несколько часов). Им оказался «коллега» убитого, который проник в палату ночью и перерезал раненому горло.

Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).

Напомним, в Харькове вооруженный ножом мужчина взял в заложницы неизвестную женщину. При ее спасении полицейский получил серьезное ранение.



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