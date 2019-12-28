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Мужчину зарезали прямо в больничной палате: детали страшного происшествия в Запорожье
В Запорожье в ночь на субботу, 28 декабря, произошло убийство в больнице. Жертвой стал представитель уголовного мира, который в травматологическом отделении городской больницы № 5 проходил восстановление после ранения. Напомним, в октябре в Запорожье ранили активистку.
Полиция задержала убийцу 1973 года рождения (поиски заняли всего несколько часов). Им оказался «коллега» убитого, который проник в палату ночью и перерезал раненому горло.
Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).
Напомним, в Харькове вооруженный ножом мужчина взял в заложницы неизвестную женщину. При ее спасении полицейский получил серьезное ранение.
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