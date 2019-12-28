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Футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии (фото)
Защитник донецкого «Шахтера» Додо получил вызов в сборную Бразилии, которая в январе-феврале следующего года примет участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Тренировочный сбор «селесао» начнется 3 января. По итогам турнира, который пройдет с 18 января по 9 февраля, определятся две лучшие команды от Южной Америки для участия на Олимпиаде.
Отметим, что сборная Бразилии является действующим олимпийским чемпионом, выиграв турнир на домашних Играх в Рио-де-Жанейро. До этого наивысшим достижением «селесао» было третье место, которое бразильцы занимали в Атланте-1996 и Пекине-2008.
Что касается Додо, проведшего в нынешнем сезоне за «Шахтер» 17 матчей во всех турнирах (забил 2 мяча), то для него это уже не первый вызов в национальную сборную — ранее защитник провел два матча за сборную U-17 и 11 игр за сборную U-20.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» встретится с португальской «Бенфикой» в Лиге Европы.
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