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Избили и отрезали волосы: пьяные студентки пытали 15-летнюю девушку
В Винницкой области пьяные несовершеннолетние девушки пытали 15-летнюю ровесницу в общежитии одного из училищ Козятина в ночь на 25 декабря. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее в Кривом Роге между школьниками произошла жестокая драка из-за учительницы.
Пресс-служба Нацполиции Винницкой области сообщает, что студентку училища госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Потерпевшая сообщила правоохранителям, что в общежитии две девушки избили ее, а третья — отрезала волосы. При этом нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Через некоторое время девушке удалось вырваться, но сообщать в полицию она боялась, однако из-за ухудшения состояния здоровья пришлось обратиться к врачам.
Пользовательница Facebook Anastasiya Kharysh написала, что девушку Олю трое пьяных ровесниц пытали два часа.
«Оля стояла на коленях плакала, просила, молила их, не трогайте, но эти сволочи не прекращали своего. Трудно даже представить, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению, все не завершилось, взяв нож в руки, сказали: „Выбирай, или нож в живот, или волосы обрезают“. Оля сквозь боль сказала, что волосы!» — написала Анастасия.
Одна из подозреваемых
Жертва буллинга
Подозреваемых ждет суд.
Ранее сообщалось что психологи дали совет, как ребенку не стать жертвой буллинга.
Фото: Anastasiya Kharysh
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