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Спорт

Одноклубник Ярмоленко в костюме снеговика разбил дорогущий спорткар (фото)

16:46 28 декабря 2019 34
Майкл Антонио Вест Хэм
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В неприятную ситуацию попал на Рождество полузащитник английского «Вест Хэма» Майкл Антонио. Одноклубник нашего Андрея Ярмоленко, направляясь на своем «Ламборджини» стоимостью около 275 тысяч долларов в отель клуба, врезался в палисадник чужого дома в Лондоне, после чего из спорткара пошел дым.

Как отмечает издание Daily Mail, Антонио находился в автомобиле в костюме… снеговика. Кроме него, также в салоне были пассажиры, но ни они, ни сам водитель не пострадали.

Добавим, что в момент наезда на палисадник в самом доме находилась семья, готовившаяся к рождественскому ужину. После удара дом содрогнулся. Впрочем, претензий к футболисту у пострадавших нет, поскольку он возьмет на себя все расходы по ремонту.

Отметим, что данный инцидент не помешал Майклу Антонио, который зарабатывает чуть больше 90 тысяч долларов за неделю, на следующий день отыграть весь матч против «Кристал Пэлас» — правда, даже голевой пас полузащитника не помог «молотобойцам» избежать выездного поражения (1:2). На данный момент «Вест Хэм» располагается на 17-м месте, всего на одно очко опережая находящуюся в зоне вылета «Астон Виллу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Ярмоленко получил мышечную травму и выбыл из строя на три-четыре недели.

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