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В Киеве 29 декабря проведут праздничный велопарад
В Киеве пройдет новогодний велопарад. Организаторов не смущает «нелетная» погода, о которой предупреждают синоптики. В воскресенье, 29 декабря, всех желающих зовут поучаствовать в праздничном заезде «Вike2holidays от елки до елки». Акцией организаторы подчеркивают: велосипед — всесезонный вид транспорта и может поучаствовать даже в праздновании зимних праздников.
Участникам рекомендуют потеплее одеться, украсить транспорт гирляндами, взять термос с горячими напитками и присоединиться к общей компании. Велопарад стартует от Софийской площади в 14:00, а финиширует на Контрактовой площади около 15:30. Не обойдется и без красивых фото: по дороге участники смогут делать селфи, запечатлеть красивые городские площадки. Обладателей лучшего праздничного лука и тюнинга велосипеда ожидают новогодние подарки.
Между тем в следующем году в Киеве откроют 264 новые станции велопроката. Новые точки появятся во всех районах столицы. Часть из них расположится возле станций метро и станций скоростного трамвая.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на время праздников вводятся некоторые ограничения для транспорта, наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать дольше метро.
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