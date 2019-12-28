- 19:47 «Арсенал» – «Челси»: онлайн-трансляция матча английской премьер-лиги
- 19:41 В Украине массово закрывают нелегальные автозаправки: в СБУ отчитались о первых результатах
- 19:12 Зеленский рассказал, где отметит Новый год
- 19:01 «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене: онлайн-видеотрансляция биатлона
- 18:59 «Все вещи, документы остались под обломками»: пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане украинцы рассказали подробности
- 18:46 «Работа прессы не предусмотрена»: выяснилась важная деталь обмена 29 декабря
- 18:43 Где смотреть онлайн «Арсенал» — «Челси»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 18:11 В России раскрыли дерзкий план Путина для Украины
- 18:08 В Киеве 29 декабря проведут праздничный велопарад
- 17:52 2019 год в Украине признали самым теплым за всю историю наблюдений
- 16:59 6-летняя девочка умерла после визита к стоматологу: детали трагедии
- 16:58 Одной крысы из навоза оказалось мало: российский скульптор насмешил сеть новым творением
Зеленский рассказал, где отметит Новый год (видео)
В субботу, 28 декабря, президент Владимир Зеленский поделился планами на встречу Нового года — он поедет в Прикарпатье. А на 29 декабря президент Украины запланировал обмен пленными на КПВВ «Майорск». О планах на встречу Нового года Владимир Зеленский сказал во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область, сообщает «Обозреватель».
Один из журналистов задал главе государства вопрос о встрече праздника.
«Не скажу! Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать — здесь. Хочу», — сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что глава государства встретит Новый год в государственной резиденции «Синегора», которая находится вблизи села Гута Ивано-Франковской области. Также здесь отметит праздник глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Приглашены и все заместители председателя ОП с супругами.
Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский не стал отказываться от традиционного новогоднего телеобращения главы государства к народу. Видео с поздравлениями уже записывается и будет показано в телеэфире 31 декабря
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...