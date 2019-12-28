Зеленский рассказал, где отметит Новый год (видео)

Украина

В субботу, 28 декабря, президент Владимир Зеленский поделился планами на встречу Нового года — он поедет в Прикарпатье. А на 29 декабря президент Украины запланировал обмен пленными на КПВВ «Майорск». О планах на встречу Нового года Владимир Зеленский сказал во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область, сообщает «Обозреватель».

Один из журналистов задал главе государства вопрос о встрече праздника.

«Не скажу! Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать — здесь. Хочу», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что глава государства встретит Новый год в государственной резиденции «Синегора», которая находится вблизи села Гута Ивано-Франковской области. Также здесь отметит праздник глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Приглашены и все заместители председателя ОП с супругами.

Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский не стал отказываться от традиционного новогоднего телеобращения главы государства к народу. Видео с поздравлениями уже записывается и будет показано в телеэфире 31 декабря

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