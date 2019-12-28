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Политика

Обмен пленными: Зеленский назвал точную дату

14:48 28 декабря 2019 45
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и террористами Донбасса состоится 29 декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в селе Долгое-Калужское во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

«Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей», — сказал Зеленский, сообщает «Укринформ».

Он отметил, что этот вопрос является самой сложной задачей в этом году.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Россия потребовала от Украины выдать в ОРДЛО в ходе обмена пленными троих обвиняемых в теракте в Харькове и четверых участников захвата админзданий в Маруполе. 28 декабря обвиняемых в теракте в Харькове отпустили из-под стражи. Местный суд признал их виновными и приговорил к пожизненному заключению, но заменил меру пресечения на личное обязательство.

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