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Бывших «беркутовцев» отпустили из-под стражи
В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех бывших «беркутовцев», которых обвиняют в расстрелах на улице Институтской в феврале 2014 года.
Hromadske сообщает, что Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко освободят из СИЗО под личное обязательство.
Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Поэтому прокуроры просили изменить меру пресечения.
Активист и волонтер Роман Синицын призвал в Facebook устроить в Киеве акцию под Лукьяновским СИЗО и не допустить вывоз обвиняемых в расстрелах на Майдане для обмена, который должен пройти на Донбассе 29 декабря.
Ранее сообщалось, что из-под ареста отпустили экс-беркутовца Тамтуру.
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