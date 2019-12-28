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Дело о расстрелах на Майдане: экс-беркутовцев включили в списки на обмен (видео)
Прокурор Сергей Куцый сообщил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Об этом Куцый заявил 28 декабря во время заседания Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мерам пресечения экс-беркутовцам.
Прокуроры попросили изменить меру пресечения бывшим беркутовцам, потому что они находятся в списках на обмен, сообщает Громадське.
Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находятся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.
На заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Россия потребовала от Украины выдать в ОРДЛО в ходе обмена троих обвиняемых в теракте в Харькове и четверых участников захвата админзданий в Маруполе. 28 декабря обвиняемых в теракте в Харькове отпустили из-под стражи. Местный суд признал их виновными и приговорил к пожизненному заключению, но заменил меру пресечения на личное обязательство.
Также в Одессе для обмена освободили из-под стражи 11 человек, которые обвиняются или уже осуждены за совершение террористических актов на территории Одессы и области. Кроме того Красногвардейский районный суд Днепра ранее утвердил сделку с подозреваемой в государственной измене Дарьей Мастикашевой (она была задержана в декабре 2017 года). Взамен на признание своей вины суд пошел на освобождение женщины без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования. Ее также готовят к предстоящему обмену.
Также 26 декабря стало известно, что Николая Бутрименко, которого подозревают в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году, внесли в список на обмен удерживаемыми лицами.
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