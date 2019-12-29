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Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА
В воскресенье, 29 декабря, в японской Саитаме в рамках турнира Bellator 237 по смешанным единоборствам (ММА) прошел бой между ветеранами — 43-летним россиянином Федором Емельяненко (39 побед, 6 поражений) и 41-летним американцем Куинтоном Джексоном (38 побед, 14 поражений).
Поединок ожидался с большим интересом, но завершился уже в первом раунде. Емельяненко, который на официальной процедуре взвешивания оказался на 11 килограмм легче своего соперника, в боксерском стиле нанес удар с правой, после которого Джексон упал и рефери остановил бой. При этом у американца образовалось рассечение над левым глазом.
Fedor Emelianenko vs Quinton The Black Beast Jackson #BellatorJapan pic.twitter.com/QP6pIX6rv1— MMA Gone Wild (@MMAgonewild) 29 декабря 2019 г.
«Конечно, я очень рад, что сегодня вновь мы одержали победу. Именно здесь, в Японии, и случилось мое становление как бойца. Здесь я завоевал любовь и уважение болельщиков. Сегодня я опять рад немножко порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это был мой последний бой здесь, в Японии. Благодарю за вашу любовь и поддержку», — сказал после боя россиянин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА выиграл бой, не нанеся ни одного удара по сопернику.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!