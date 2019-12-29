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В последний день года в Киеве развернутся продовольственные ярмарки (адреса)
Столичный департамент промышленности и развития предпринимательства пошел навстречу киевлянам, организовав 31 декабря «прощальные» продуктовые ярмарки. На них можно будет докупить необходимые к праздничному столу продукты, а также новогодние деревья и атрибутику.
Во вторник, 31 декабря, уличная выездная торговля пройдет:
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что до 31 декабря в Киеве продают натуральные новогодние деревья на легальных базарах.
Фото socportal.info
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