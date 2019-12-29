Происшествия

В Виннице неизвестные устроили взрыв в отделении Ощадбанка: фото с места ЧП

В Виннице 29 декабря около 4:10 утра в полицию поступило сообщение о повреждении помещения отделения «Ощадбанка» по улице Литвиненко. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.

«На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка», — говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции проведены первоочередные следственные действия, криминалистами и взрывотехниками отобраны вещественные доказательства. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.

«Лицо, причастное к совершению этого правонарушения устанавливается. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (покушение на тайное хищение чужого имущества), за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в ночь на 30 ноября группа неизвестных взорвала банкомат на входе в отделение «Ощадбанка» по ул. Энтузиастов, 11. Взрыв прогремел около 4 часов утра. Сила взрыва была такой, что полностью разнесла стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок.

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