Происшествия

В больницах Львовской области массовые обыски: счет изъятых денег пошел на миллионы

Правоохранители расследуют коррупционную схему, которую создали руководители медицинских учреждений Львова и области. Ранее коррупционный скандал разразился в Полтавской ОГА — размеры взяток удивили даже опытных следователей.

032.ua сообщает, что на Львовщине проходят массовые обыски в 16 больницах и домах главных врачей и директоров.

«Уже изъята документация по поставкам средств медицинского назначения, черновые записи, наличные средства. В качестве примера, у одного из руководителей медучреждения областного уровня изъято более 50 тыс. евро, 22 тыс. долларов США и 189 тыс. грн. Следственные действия продолжаются», — заявила главный прокурор Львовской области сказала Ирина Диденко.

По инсайдерской информации журналистки 032.ua Юлии Лавришин, речь идет о директоре Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра Игоре Ковальчуке.

Ранее сообщалось, что на Донбассе коррупционную схему организовали высокопоставленные сотрудники СБУ.

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