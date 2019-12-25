Скандал с чиновниками Полтавской ОГА: взятки брали даже шпротами (фото, видео)

Происшествия

Бизнесмен-взяткодатель Альберт Уваров в интервью каналу «Свободный» рассказал о масштабах коррупции, процветавшей среди руководства Полтавской области

Скандал разразился в конце февраля этого года. Тогда сотрудники Национального бюро расследования и Специализированной антикоррупционной прокуратуры нагрянули с обысками к главе Полтавской обладминистрации Валерию Головко, его первому заместителю Андрею Песоцкому, советнику Головко Александру Литвинову и директору департамента строительства, градостроительста и архитектуры Тимофею Голбану. Следователи НАБУ установили, что названные лица создали коррупционную схему по вымогательству взяток и откатов от предпринимателей, участвующих в тендерах, которые проводит облгосадминистрация.

По фактам вымогательства выгоды и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами было открыто уголовное производство. Соломенский районный суд Киева, на основании решения которого проводились следственные мероприятия, наложил арест на элитный внедорожник «Мерседес Бенц AMG G 63», который был передан Валерию Головко в качестве взятки от собственника столичных консорциумов «Алви Род» и «Укрстройдор» Альберта Уварова. 16 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Головко с занимаемой должности. Спустя несколько дней ушел в отставку и Песоцкий.



*Валерий Головко



*Андрей Песоцкий



*Тимофей Голбан

Фигуранты уголовного производства своей вины не признают и сразу заявили о том, что они сами стали жертвами мошенников из компании «Алви Род», во главе которой стоит фейковый руководитель, выдающий себя за разных людей с разными фамилиями.

С того времени никаких подвижек в столь резонансном деле не произошло. Возможно, 60-летний бизнесмен Альберт Уваров заждался результатов расследования и решил привлечь внимание следственных органов к «зависшему» уголовному производству, дав интервью корреспонденту независимого телеканала «Свободный».



*Альберт Уваров

По мнению Уварова, дальнейший ход дела стопорит прокурор, который занимается расследованием производства.

Как следует из рассказа Альберта Уварова, за то, чтобы получить заказ на работу для своей фирмы на Полтавщине, он заплатил слишком высокую цену. Сначала Андрей Песоцкий попросил его купить для шефа на день рождения автомобиль «Гелендваген Брабус», чтобы тот мог ездить на нем на охоту. Изначально первый заместитель Головко обещал, что цену покупки они разделят на троих (третьим будет Литвинов). Несостоявшийся инвестор заплатил за крутой внедорожник 2017 года 320 тысяч евро (включая стоимость тюнинга и растаможки), однако полтавские чиновники свои части оплаты «зажали». При этом официальная покупка в Украине была оформлена всего на 50 тысяч долларов.

— Я видел в своей жизни цыган, попрошаек, но жадность полтавских чиновников не идет ни в какое сравнение с ними, — с иронией замечает Альберт Уваров. — Общение с ними было самым ужасным позором в моей жизни. Я привозил из Риги ящиками шпроты, потому что Валерий Анатольевич (Головко. — Авт.) их любит. Они — Головко, его любовница, Песоцкий и Голбан — везли из Испании, где отдыхали на моей вилле, что мне обошлось в 70 тысяч евро, хамон — каждый по целой ляжке. Служба охраны аэропорта не пропускала их на посадку, и мне пришлось задействовать друзей из правоохранительных структур, чтобы уладить этот конфликт. Убеждать охрану, что это уважаемые в Украине люди, близкие к президенту. Головко просил у меня чай «для друзей и родственников» из Азербайджана, где у меня чайные плантации, и я доставлял его десятками килограммов. Из Дубая, где я владею сетью ювелирных магазинов, привез в Полтаву драгоценности на сумму 150−170 тысяч долларов для его жены и любовниц.

В списке подарков для государственных служащих бизнесмен указывает 12 айфонов последней модели стоимость 1100 евро каждый, которые поделили меду собой глава администрации и его первый заместитель (часть из них были найдены при обыске), компьютер индивидуальной сборки MacBook Pro стоимостью около 5 тысяч евро (чтобы сын Песоцкого мог писать на нем музыку). Кроме того, Валерий Головко не вернул Уварову долг в размере 100 тысяч долларов (половину его, правда, погасил за Головко Песоцкий).

Но самым невероятным кажется то, что новые бизнес-партнеры такого опытного предпринимателя заставили его перевести 176 тысяч евро на счет мифического клуба, членство в котором, дескать, гарантировало бы ему юридическую поддержку при ведении дела в Украине. «Клуб» этот, как оказалось, располагался в офисе филиала партии «Народный фронт», где полтавские чиновники проводили тайные переговоры.

Они же «кинули» его и с получением тендера на ремонт дорог местного значения.

— Я понял, что эти тендеры — сплошная афера, цель которой — не пустить чужих к отмыванию бюджетных средств, — объясняет Альберт Уваров. — Чиновники занижали стоимость выполненных работ, а цену материалов завышали в несколько раз. Любой посторонний участник тендера откажется от такого предложения, а «свой» его возьмет, и все окажутся в плюсах, ведь разница цены товара делится между работниками и организаторами аферы. А СБУ не может проверять реальную стоимость материалов, если она указана как договорная. Да и сотрудники Службы безопасности, скорее всего, состоят в сговоре с властью.

Уваров утверждает, что Головко обещал ему подряд на 1,2 миллиарда гривен на содержание дорог, но так и не сдержал слово. И три месяца «Укравтодор» занимался благоустройством местных дорог на Полтавщине без участия в тендере. Но 43 миллиона гривен за это Альберт Уваров так и не получил и не смог рассчитаться с субподрядчиками. Когда же все-таки он был заявлен (по жесткому требованию) участником проведения тендера на 97 миллионов гривен, Голбан потребовал «свои» 10 процентов из этой суммы, которая так и осталась невыплаченной, поскольку инвестор обратился в НАБУ, устав от вымогательств.

По мнению Альберта Уварова, 90 процентов бюджета Полтавщины разворовывалось. Это не менее триллиона гривен в год. Потому что в СБУ — свои, в технадзоре — свои, в контролирующих органах — свои.

— Просто сидят два друга, один из которых пишет акт выполненных работ, другой подписывает, а деньги делят между собой. А дороги, фасады и крыши зданий не ремонтируются. Но самое ужасное, что никто не занимается подземными коммуникациями, которые спрятаны от людских глаз. А это грозит социальной катастрофой. Просто здания могут завалиться, — говорит Уваров.

Также бизнесмен рассказал, как полтавские чиновники дерибанили государственные средства на реконструкции аэропорта «Полтава», который бездействует, и как поставляют в медицинские учреждения списанные в Германии диагностические аппараты, выдавая их за новые.

Что правда, а что нет в этом потрясающем рассказе, утверждать не беремся. Но возникает масса вопросов. Такой ли уж «белый и пушистый» господин Уваров, каким он себя выставляет? Сомнение вызывает то, что весьма небедный человек с тремя высшими образованиями, кандидат технических наук (так он себя представляет) позарился на какие-то «копейки» по сравнению со своими доходами. Как он мог попасть на такой развод? Разве его службы не наводили справок о не знающих чувства меры «хапугах», прежде чем начать вкладывать «инвестиции»? Как можно было за право ремонтировать убитые украинские дороги переплатить в несколько раз больше, чем мог бы получить? Где же был его менеджмент? Это патологическая жадность или неразборчивость в людях? А давать взятки разве не преступление?

Однако гнойник вскрыт. Теперь вопрос — кто разблокирует расследование этого «застопорившегося» уголовного дела. Очевидно, адресован он представителям не только правоохранительных органов, но и высших структур власти.

Напомним, на днях на взятках попались высокопоставленные сотрудники управлений СБУ в Запорожской, а также Донецкой и Луганской областях. Они промышляли вымогательством «откатов» у бизнесменов.

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