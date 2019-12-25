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Высокопоставленных чиновников СБУ уличили в вымогательстве "откатов" у бизнесменов
Двое руководителей территориальных подразделений Службы безопасности Украины попались на вымогательстве у бизнесменов. Ранее в Днепре задержали злоумышленников, которые вымогали у бизнесменов деньги, представляясь то, сотрудниками СБУ, то следователями полиции, то «ворами в законе»
Как уточняют в СБУ, организаторами противоправной схемы были один из заместителей начальника управления Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отделов Управления СБ Украины в Запорожской области.
«По предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия в Донецкой области, они требовали средства у коммерсантов за обеспечение их победы в тендерах. Для этого во время проверок процедуры государственных закупок злоумышленники искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов», — говорится в сообщении. С бизнесменов требовали «откат» в размере 15% от суммы договора.
Внутренняя безопасность СБУ задокументировала в Запорожье получения части взятки в размере 8500 долларов, а при получении второго «транша» — 540 тысяч гривен — фигуранты дела были задержаны в Бахмуте Донецкой области.
Тем временем в Госбюро расследований уточнили, что среди участников схемы — служебные лица госпредприятия стратегического значения «Артемсоль».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе СБУ блокировала деятельность организованной преступной группы, которая терроризировала коммерсантов и чиновников в области. Злоумышленники шантажировали главу одного из местных поселковых советов, угрожали ему уголовным преследованием и требовали 100 тысяч долларов наличными.
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