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Украина

Боевики в рамках обмена пленными передали Украине журналиста Станислава Асеева

16:46 29 декабря 2019 152
асеев
Инф. «ФАКТОВ»

Среди 76 человек, выданных украинской стороне по процедуре обмена пленных 29 декабря 2019 года, был журналист и блогер Станислав Асеев. Он был схвачен в оккупированном Донецке в июне 2017 года.

Асеев стал известным, благодаря репортажам из оккупированного города. Под псевдонимом «Стас Васин» блогер в деталях описывал новые реалии, в которых оказался Донецк после оккупации.

После длительного удержания Асеева в заключении оккупанты приговорили его к 15 годам колонии строгого режима за «экстремизм». Под экстремизмом подразумевались журналистские материалы с негативом в адрес оккупационной администрации.

Напомним, украинская сторона, передав в ОРДЛО около 140 человек, взамен получила 76 граждан. Среди них попавшие в плен военные, патриоты с оккупированных территорий. Полный список освобожденных уточняется и дополняется.

Фото скриншот видео Радіо Свобода/YouTube

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