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"Это наша земля. Мы вернемся": бывший пленник мощно выступил после освобождения из застенков боевиков (видео)
Бывший заложник боевиков «ДНР» Василий Савин, который вошел в число освобожденных по обмену, выразил уверенность, что Донецк будет свободным, и дончане вернутся в деоккупированный город.
«Мы надолго не прощаемся. Мы вернемся. Это наша земля! Это мой родной город. Я родился и вырос в нем… Я много сделал для города. За это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал», — заявил Савин после процедуры обмена.
Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG— Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019
Савин выразил готовность поделиться доказательствами российской военной агрессии на Донбассе: «Путин напал на мою страну, топчет мою землю. Меня пытали представители России, меня охраняли бойцы ВДВ России. Я сам десантник, я знаю, кто есть кто».
Напомним, по обмену 29 декабря 2019 года украинской стороне были переданы 12 военных и 64 гражданских лица.
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