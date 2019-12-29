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Украина

Встреча освобожденных из плена украинцев в аэропорту "Борисполь": онлайн-трансляция

19:45 29 декабря 2019 2152
обмен
Инф. «ФАКТОВ»

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл специальный борт, которым привезли бывших заложников боевиков. 76 лиц были возвращены в рамках процедуры обмена пленных.

Борт прибыл с военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

самолет

В зале ожидания аэропорта собрались родные и близкие бывших пленников. Встречать освобожденных в аэропорт прибыл президент Владимир Зеленский.

зеленский

На сам обмен, проходивший в районе КПВВ «Майорское», журналистов не аккредитовывали, потому все подробности будут известны после прибытия борта в «Борисполь».

Напомним, СБУ и Офис президента опубликовали полный список тех, кого отдали украинской стороне. В списке 12 военных, включая спецназовцев и бойцов, захваченных возле Дебальцево в 2015 году. Еще 64 человека — гражданские лица. В списке освобожденных есть донецкий блогер и журналист Станислав Асеев, патриоты из оккупированных городов, попавшие «на подвал» боевиков за проукраинскую позицию.

Изначально речь шла об обмене по трем спискам, включая пленников из аннексированного Крыма, из российских тюрем и из ОРДЛО. В итоге Украина получила лишь бывших узников «ДНР» и «ЛНР», причем, очевидно, не всех заключенных. По данным украинского омбудсмена, в плену на оккупированной территории Донбасса, по состоянию на 2019 год находились до 250 заложников. По сведениям ВСУ, в плену находились не менее 40 украинских военных.

Фото Офіс Президента України/Facebook

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