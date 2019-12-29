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У Зеленского заявили, что пленных крымских татар вернут "в следующий раз"
Освобождение 76 украинцев, удерживавшихся в плену боевиков на Донбассе, это первый этап в серии обменов пленными. Узников из СИЗО в оккупированном Крыму обменяют на следующем этапе. С таким заявление выступило представительство президента Украины в АРК.
«Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается — сегодня состоялся первый этап, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения», — говорится в заявлении.
«Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается», — добавили представители ведомства.
Напомним, ранее в Меджлисе крымскотатарского народа обратили внимание, что несмотря на многочисленные аресты и приговоры крымским татарам со стороны оккупационных властей Крыма, в списки на обмен 29 декабря ни один из представителей крымскотатарского народа не попал. Народный депутат Ахтем Чийгоз опасается, что проблема в слабой позиции переговорщиков от Украины.
Фото Крымская солидарность/Facebook
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