23.95 / 24.72 26.56 / 27.57
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского заявили, что пленных крымских татар вернут "в следующий раз"

21:08 29 декабря 2019 91
крымские татары
Инф. «ФАКТОВ»

Освобождение 76 украинцев, удерживавшихся в плену боевиков на Донбассе, это первый этап в серии обменов пленными. Узников из СИЗО в оккупированном Крыму обменяют на следующем этапе. С таким заявление выступило представительство президента Украины в АРК.

«Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается — сегодня состоялся первый этап, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения», — говорится в заявлении.

«Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается», — добавили представители ведомства.

Напомним, ранее в Меджлисе крымскотатарского народа обратили внимание, что несмотря на многочисленные аресты и приговоры крымским татарам со стороны оккупационных властей Крыма, в списки на обмен 29 декабря ни один из представителей крымскотатарского народа не попал. Народный депутат Ахтем Чийгоз опасается, что проблема в слабой позиции переговорщиков от Украины.

Фото Крымская солидарность/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Емельяненко Джексон

Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

поезд

Приехали: на Новый год в ОРДО отменили поезда, потому что некого возить

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер