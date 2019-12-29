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Украина

Полеты в Украину под угрозой: крупный итальянский лоукостер может лишиться лицензии уже с 13 января

21:25 29 декабря 2019 93
эрнест авиакомпания
Инф. «ФАКТОВ»

Известный итальянский лоукостер Ernest Airlines с 13 января 2020 года останется без лицензии. Разрешение на пассажирские авиаперевозки будет приостановлено. Такое решение было принято Управлением гражданской авиации Италии.

Представители авиационных властей Италии объяснили, что в период новогодних праздников и Рождества 7 января авиакомпания сможет работать в обычном режиме. Авиаперевозчику дали возможность выполнить все обязательства перед пассажирами, купившими билеты. Тем более, что рождественско-новогодний период — «горячее» время для авиакомпаний.

Отдельно в Италии уточнили, что лицензия Ernest Airlines приостанавливается, но не отзывается навсегда. Решение пересмотрят, когда авиакомпания сможет представить европейским контролирующим органам гарантии соблюдения правил авиаперевозок.

Напомним, летом 2019 года авиакомпания приостанавливала часть рейсов из Украины из-за забастовки работников авиасектора Италии. Лоукостер в основном выполняет рейсы в города Италии и Албании.

Фото iev. aero

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