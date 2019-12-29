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Украина

Среди выданных России преступников оказался подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву, — соцсети

22:49 29 декабря 2019 49
кринари курмакаев денисултанов
Инф. «ФАКТОВ»

В результате состоявшегося 29 декабря обмена пленных стороне ОРДЛО был передан чеченец «Динго», которого называли «личным киллером Рамзана Кадырова» и считали основным подозреваемым в покушении на убийство добровольца АТО Адама Осмаева. Об этом сообщили в соцсетях журналисты и блогеры, знакомые со списком лиц, переданных в ОРДЛО. Официально этот список не публиковался, и информацию о наличии или отсутствии «Динго» среди выданных по обмену официальные лица не комментируют.

О выдаче «Динго» в ОРДЛО сообщила журналист Екатерина Сергацкова в Facebook. По ее информации, чеченец провел в украинском СИЗО два с половиной года, но за три дня до обмена с него сняли обвинения.

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Бывший депутат Игорь Мосейчук также сообщил, что 26 декабря Подольский районный суд Киева освободил из-под стражи «Динго», и обмен стал возможен.

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Напомним, подозреваемый «Динго» часто менял имена и фамилии. Его знали как Артура Денисултанова, с 2001 года — Артура Курмакаева, еще позже — как Артура Кринари. Когда «Динго» был задержан из-за покушения на Осмаева, у подозреваемого нашли документы на имя Александра Дакара. А изображая роль журналиста, «Динго» представлялся как Алекс Вернер.

В 2017 году «Динго» был арестован по подозрению в покушении на убийство Адама Осмаева. По версии следствия, чеченец выманил Осмаева для интервью и, сидя в машине, ранил свою жертву. Осмаев выжил, поскольку его супруга Амина Окуева открыла огонь по напавшему.

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