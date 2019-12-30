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Готовы к расширению семьи: Седокова удивила фанатов необычным заявлением
Показавшая в свой день рождения грудь певица Анна Седокова снова сумела удивить поклонников.
Так, в своем аккаунте в социальной сети 37-летняя женщина выложила фото с возлюбленным Янисом Тиммой, начав его фразой: «Мы решили, что наша семья готова стать больше».
Многие поклонники удивились несказанной решимости певицы: ведь, как известно, Анна Седокова воспитывает троих детей от трех разных мужчин: Алину от Валентина Белькевича, Монику от Максима Чернявского и Гектора от Артема Комарова.
Неужели экс-виагра решилась на еще одного ребенка?
К счастью, Анна сама пояснила ситуацию: «Только не падайте в обморок, мы поняли, что хотим собаку».
«Приехали в приют. Искали свою. Знаете, я правда верю, что это как любовь. Что она должна найти тебя сама. Мы заглядывали в глаза всем, но никто к нам не подошел. Мы искали свою собаку. Я знаю, что это звучит глупо, но мы так и не нашли ее», — с горечью написала Анна.
Тем не менее, певица и ее возлюбленный намерены продолжать поиски четвероногого друга.
«Заканчивая этот пост, я хочу сказать, что мы все же верим, что где-то там есть наша собака! И нам все равно, какой она породы, истории. Мы все равно верим, что когда-то тебя найдем! А ты увидишь нас и точно будешь знать, что мы твоя семья», — выразила надежду на скорую встречу со своим будущем питомцем Седокова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря Седокова уже «нарывалась» на поздравления с беременностью. Тогда Она опубликовала радостное фото в соцсетях и подписала его: «Счастье — это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви».
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.