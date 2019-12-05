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Анну Седокову поздравляют с новой беременностью (фото)

9:43 5 декабря 2019 294
Седокова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Поклонники экс-участницы группы «ВИА Гра» Анны Седоковой, у которой роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, поздравляют ее с новой беременностью.

Поздравления спровоцировала сама певица. Она опубликовала радостное фото в соцсетях и подписала его: «Счастье — это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви».

Седокова

Поклонники Седоковой решили, что плод любви — это ребенок. «А кто-то опять пузатик», «Поздравляю», «Я тоже подумала про беременность)) Анюта, неужели это правда?!», «Аня, поздравляю. Вы — прекрасная пара, малыш будет красивым», — пишут комментаторы.

Седокова

Седокова

Седокова

Седокова

Некоторые, правда, критикуют Анну за то, что «рожает от каждого кавалера». У Седоковой трое детей. У всех — разные отцы.

Напомним, что Седоковой пришлось воевать за право встречаться со своей дочкой Моникой.

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