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Анну Седокову поздравляют с новой беременностью (фото)
Поклонники экс-участницы группы «ВИА Гра» Анны Седоковой, у которой роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, поздравляют ее с новой беременностью.
Поздравления спровоцировала сама певица. Она опубликовала радостное фото в соцсетях и подписала его: «Счастье — это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви».
Поклонники Седоковой решили, что плод любви — это ребенок. «А кто-то опять пузатик», «Поздравляю», «Я тоже подумала про беременность)) Анюта, неужели это правда?!», «Аня, поздравляю. Вы — прекрасная пара, малыш будет красивым», — пишут комментаторы.
Некоторые, правда, критикуют Анну за то, что «рожает от каждого кавалера». У Седоковой трое детей. У всех — разные отцы.
Напомним, что Седоковой пришлось воевать за право встречаться со своей дочкой Моникой.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».