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Мороз, солнце и немного снега: синоптики рассказали о погоде в последние дни года
Последние дни 2019 года будут с гололедицей, небольшим морозом, а вот снег синоптики обещают лишь на очень ограниченной территории.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, день 30 декабря в основном обойдется без осадков. Сильных морозов не ожидается: днем во всех регионах термометры покажут от одного градуса мороза до двух тепла. Чуть теплее — до четырех градусов выше нуля ожидается в Крыму. Ощутимые морозы захватят разве что высокогорье Карпат. Там в течение суток от -7 до -11 градусов.
Во всех областях, кроме юга страны, на дорогах гололедица, объявлен «желтый» уровень опасности.
Последний день года — 31 декабря — принесет дождь со снегом в западную часть страны, а также частично в северные регионы — Черниговскую, Киевскую Сумскую области. На остальной территории солнечно. Температура на протяжении суток будет колебаться от 3° мороза ночью до 4−5° тепла днем.
Напомним, декабрь 2019 года оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений. А синоптики не исключают, что теплым будет и начало января 2020 года.
О погоде в ближайшие дни во всех регионах читайте в материале «ФАКТОВ» «Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде накануне Нового года».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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