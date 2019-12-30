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Украина

Размыто написано: Украина оспорит решение Евросуда о люстрации

10:22 30 декабря 2019 150
малюська
Инф. «ФАКТОВ»

Украина в лице министерства юстиции оспорит решение Евросуда по правам человека. Решение касалось закона о люстрации и материальной компенсации люстрированным чиновникам. В апелляции украинская сторона будет ссылаться на то, что решение выписано нечетко и недостаточно обоснованно. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

Глава Минюста признал, что и сам не до конца понял, чего требует от Украины Евросуд.

«Не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека. Потому что это решение довольно размытое», — объяснил министр в интервью РБК-Украина.

Малюська уточнил, что апелляция нужна хотя бы для того, чтобы понять аргументы суда.

«То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать… Но трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное», — добавил министр.

Напомним, ранее Евросуд вынес решение, что Украина должна выплатить компенсации чиновникам времен Януковича, попавшим под люстрацию.

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