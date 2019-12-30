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Украина

Совсем опух: сеть насмешило фото Пушилина

11:40 30 декабря 2019 784
пушилин
Инф. «ФАКТОВ»

В сети высмеяли попытки главаря «ДНР» Денис Пушилина приобщиться к спорту. Последний раз, когда главарь донецких боевиков появился на спортивной арене, за ним закрепились эпитеты «Жирный», «Боров», «Колобок».

пушилин

пушилин

Фото «спортсмена» опубликовал журналист и блогер Денис Казанский в Facebook. В соцсетях Пушилина заподозрили в каннибализме и в попытках пообедать мячом.

Примечательно, что разительные перемены во внешнем облике Пушилина случились менее чем за год. Еще в 2018 году на такого же рода футбольном мероприятии Пушилин выглядел располневшим, но еще не напоминал борца сумо.

пушилин

Напомним, главари террористических «ДНР» и «ЛНР», чтобы отвлечь жителей от вопиющего состояния дел на оккупированных территориях, придумывают новые праздники и вводят новые правила коммендантского часа.

Фото Денис Казанский/Facebook

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