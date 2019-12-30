Швейцарская Adelon AG отрицает причастность к поставкам угля с оккупированных территорий

Украина

Крупный швейцарский угольный трейдер Adelon AG (Аделон АГ) занимается исключительно поставками угля с Кузбасского угольного бассейна (РФ) и не работает ни с производителями в Ростовской области, ни с шахтами на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Delo.ua.

«Компания Adelon AG в своей деятельности придерживается принципа работы исключительно в правовом поле с соблюдением действующего законодательства тех стран, в которые поставляет угольную продукцию. Компания внимательно подходит к выбору своих контрагентов, изучая их руководителей, акционеров, бенефициарных собственников на предмет нахождения в санкционных списках или договорных отношений с участниками указанных списков. Основные рынки сбыта для нас — это Китай, Южная Корея, Япония, Польша, Словакия, Румыния, Сербия, Турция, Грузия, Германия. Очевидно, что нам нет никакого смысла участвовать в каких-либо „схемных“ поставках», — отмечается в сообщении компании.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, компания Adelon AG сотрудничает с первоклассными банками и финансовыми организациями, которые при проведении платежей и предоставлении финансирования требуют от клиента полного пакета документов по сделке (контракты, спецификации, ж/д накладные, сертификаты происхождения и качества и прочее).

«Указанные документы подробно изучаются отделами compliance (проверяются маршруты движения вагонов, качественные характеристики товара, сторон сделки и тому подобное). В случае обнаружения каких-либо несоответствий, фактов подделки документов указанные банковские и финансовые учреждения блокируют работу счетов компании и передают собранные материалы в соответствующие контролирующие/правоохранительные органы. Таким образом, еще до проведения поставки, мы уже должны показать ее условия банку. Конечно же, ни один европейский банк не пропустил бы сделку, хоть отдаленно связанную с «Л/ДНР», — сказано в комментарии Adelon AG.

Кроме того, отмечают в компании, нет никакого экономического и логистического смысла «подменять» уголь с Кузбасса «контрабандным» товаром из оккупированных территорий.

«Качественные характеристики контрабандного угля отличаются от угольной продукции, добытой на Кузбассе. Во-первых, речь идет об уровне серы: на Кузбассе это 0,2−0,5%, уголь с Донбасса — 1−3%. Во-вторых, стоимость доставки угольной продукции с Кузбасса через Ростовскую область экономически не выгодна и приводит к значительному удорожанию себестоимости товара. Стоимость железнодорожной перевозки из Ростовской области до границы Украины с Россией составляет около 20−22 $/тонну. А доставка из Кузбасса в Ростов — это еще плюс 27−30 $/тонну. Нет никакого смысла везти уголь через Ростов», — отмечают в Аделон АГ.

В компании допускают, что распространение СМИ непроверенной информации о деятельности компании связано с внутриукраинским политическим противостоянием.

«Поскольку компания Adelon AG не поставляет в Украину уголь и не ведет здесь бизнес, мы были удивлены, что имя компании появилось в некоторых СМИ, да еще и с недостоверными формулировками», — отметили в пресс-службе.

Adelon AG (Аделон АГ) — швейцарская трейдинговая компания, которая занимается международной продажей угля происхождением из Кузбасского угольного бассейна (Новосибирская и Кемеровская области, РФ). Компания торгует углями марок Г (газовый); Т (тощий); Д (длиннопламенный); А (антрацит); коксующимися углями; СС (слабоспекающийся); PCI (смеси пылеугольного вдувания).

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