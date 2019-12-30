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Малюська не исключает, что Украина может отозвать иски против России в международных судах: названо условие
Украина теоретически может отозвать поданные в Евросуд иски против России, если увидит какие-либо «мегапозитивные действия» со стороны РФ. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.
На данный момент Украина подала в Евросуд по правам человека пять жалоб против России, включая иск по Крыму. Пока причин отзывать заявления не наблюдается и планов таких нет, но гипотетическая возможность остается.
«Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу», — заявил министр в интервью РБК-Украина.
Напомним, ранее стало известно, как Украина будет добиваться выполнения Россией решений Евросуда по правам человека.
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