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Украина

Малюська не исключает, что Украина может отозвать иски против России в международных судах: названо условие

13:15 30 декабря 2019 82
министр малюська
Инф. «ФАКТОВ»

Украина теоретически может отозвать поданные в Евросуд иски против России, если увидит какие-либо «мегапозитивные действия» со стороны РФ. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

На данный момент Украина подала в Евросуд по правам человека пять жалоб против России, включая иск по Крыму. Пока причин отзывать заявления не наблюдается и планов таких нет, но гипотетическая возможность остается.

«Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу», — заявил министр в интервью РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, как Украина будет добиваться выполнения Россией решений Евросуда по правам человека.

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