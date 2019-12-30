- 15:19 Украинский тренер Грозный возглавил шестой в карьере зарубежный клуб
- 15:13 Не вернулась из школы: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
- 15:13 Находятся под наблюдением психологов: стало известно о состоянии освобожденных из плена украинцев
- 15:11 Участником ограбления ломбарда в Одессе оказался подросток
- 14:54 Обмен пленными: появился расширенный список освобожденных украинцев
- 14:51 Украина подписала с «Газпромом» мировое соглашение: что об этом известно
- 14:39 С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки
- 14:20 В России устроили жуткую драку в банке из-за пенсии: в сеть попало видео
- 14:17 На вокзале в Кривом Роге больной мужчина оплевал и порезал ножом прохожих
- 13:54 Повлиял на боевиков: Песков рассказал о роли Путина в обмене пленными
- 13:41 Вратарь мадридского «Реала» отказывается признавать внебрачного сына от темнокожей красотки
- 13:17 Как правильно встретить Новый год 2020: гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака
Обмен пленными: появился расширенный список освобожденных украинцев
Офис президента Владимира Зеленского раскрыл подробности биографии тех, кого украинская сторона получила в ходе обмена пленных 29 декабря. В числе 12 освобожденных военных на подконтрольную Украине территорию вернулись спецназовцы Иван Деев и Сергей Иванчук. Возвращены Сергей Глондар и Александр Кориньков, выводившие колонны из Дебальцево в 2015 году и попавшие в засаду. Также освобождены двое из восьми военнослужащих, по ошибке заехавших на блокпост боевиков у Новотроицкого в мае 2019 года.
Что касается освобожденных гражданских лиц, то, согласно данным из Офиса президента, большая часть из них «на подвал» попала случайно: пересекая линию разграничения, приехав с крупной суммой денег на оккупированную территорию или чем-то вызвав недовольство у боевиков в оккупации. Также были среди освобожденных волонтеры и проукраински настроенные граждане из оккупированных городов. Самым известным из освобожденных гражданских был журналист и блогер Станислав Асеев.
Напомним, в список на обмен не попал никто из удерживаемых в застенках крымских татар. В представительстве президента заявили, что их освобождение будет обсуждаться на следующем этапе.
Фото Операція об'єднаних сил/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...