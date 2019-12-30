Обмен пленными: появился расширенный список освобожденных украинцев

Украина

Офис президента Владимира Зеленского раскрыл подробности биографии тех, кого украинская сторона получила в ходе обмена пленных 29 декабря. В числе 12 освобожденных военных на подконтрольную Украине территорию вернулись спецназовцы Иван Деев и Сергей Иванчук. Возвращены Сергей Глондар и Александр Кориньков, выводившие колонны из Дебальцево в 2015 году и попавшие в засаду. Также освобождены двое из восьми военнослужащих, по ошибке заехавших на блокпост боевиков у Новотроицкого в мае 2019 года.

Что касается освобожденных гражданских лиц, то, согласно данным из Офиса президента, большая часть из них «на подвал» попала случайно: пересекая линию разграничения, приехав с крупной суммой денег на оккупированную территорию или чем-то вызвав недовольство у боевиков в оккупации. Также были среди освобожденных волонтеры и проукраински настроенные граждане из оккупированных городов. Самым известным из освобожденных гражданских был журналист и блогер Станислав Асеев.

Напомним, в список на обмен не попал никто из удерживаемых в застенках крымских татар. В представительстве президента заявили, что их освобождение будет обсуждаться на следующем этапе.

Фото Операція об'єднаних сил/Facebook

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