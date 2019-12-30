23.69 / 24.41 26.26 / 27.21
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Обмен пленными: появился расширенный список освобожденных украинцев

14:54 30 декабря 2019 84
обмен пленных
Инф. «ФАКТОВ»

Офис президента Владимира Зеленского раскрыл подробности биографии тех, кого украинская сторона получила в ходе обмена пленных 29 декабря. В числе 12 освобожденных военных на подконтрольную Украине территорию вернулись спецназовцы Иван Деев и Сергей Иванчук. Возвращены Сергей Глондар и Александр Кориньков, выводившие колонны из Дебальцево в 2015 году и попавшие в засаду. Также освобождены двое из восьми военнослужащих, по ошибке заехавших на блокпост боевиков у Новотроицкого в мае 2019 года.

Что касается освобожденных гражданских лиц, то, согласно данным из Офиса президента, большая часть из них «на подвал» попала случайно: пересекая линию разграничения, приехав с крупной суммой денег на оккупированную территорию или чем-то вызвав недовольство у боевиков в оккупации. Также были среди освобожденных волонтеры и проукраински настроенные граждане из оккупированных городов. Самым известным из освобожденных гражданских был журналист и блогер Станислав Асеев.

Напомним, в список на обмен не попал никто из удерживаемых в застенках крымских татар. В представительстве президента заявили, что их освобождение будет обсуждаться на следующем этапе.

Фото Операція об'єднаних сил/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

гороскоп

Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер