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"Дайте политический сигнал обществу": адвокаты выданных боевикам экс-"беркутовцев" обратились к Зеленскому
Адвокаты выданных боевикам экс-«беркутовцев» обратились с открытым письмом к президенту Зеленскому с призывом воздержаться от политических оценок их уголовного дела. Также они настаивают на том, что кровавые события на Евромайдане 20 февраля 2014 года начались с расстрелов милиционеров и солдат Внутренних войск.
Об этом в открытом письме президенту написали в Facebook трое защитников бывших силовиков — Александр Горошинский, Стефан Решко и Игорь Варфоломеев.
Они утверждают, что в течение пяти последних лет «экс-беркутовцы» и их семьи находились и работали в условиях информационной блокады и давления на суд и их ни разу не приглашали на «круглые столы» и телеэфиры, посвященные проблематике Евромайдана.
«Решение дела Майдана… с юридической точки зрения (лежит. — Ред.) в адекватной правовой оценке, которая состоит в коррекции наших подзащитных, или объявлении амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года,
«Примите решение, дайте политический сигнал обществу, правоохоранительной и судебной системе к адекватной, честной и справедливой политической и правовой оценке событий
Именно этот шаг, по мнению защитников, может стать шагом в направлении реальной реинтеграции Донбасса.
Напомним, утром 29 декабря активисты блокировали вывоз пятерых бывших силовиков из Лукьяновского СИЗО в Киеве.
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