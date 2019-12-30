Украина

Адвокаты выданных боевикам экс-«беркутовцев» обратились с открытым письмом к президенту Зеленскому с призывом воздержаться от политических оценок их уголовного дела. Также они настаивают на том, что кровавые события на Евромайдане 20 февраля 2014 года начались с расстрелов милиционеров и солдат Внутренних войск.

Об этом в открытом письме президенту написали в Facebook трое защитников бывших силовиков — Александр Горошинский, Стефан Решко и Игорь Варфоломеев.

Они утверждают, что в течение пяти последних лет «экс-беркутовцы» и их семьи находились и работали в условиях информационной блокады и давления на суд и их ни разу не приглашали на «круглые столы» и телеэфиры, посвященные проблематике Евромайдана.

«Решение дела Майдана… с юридической точки зрения (лежит. — Ред.) в адекватной правовой оценке, которая состоит в коррекции наших подзащитных, или объявлении амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в т. ч. сотрудникам правоохранительных органов», — считают адвокаты.

«Примите решение, дайте политический сигнал обществу, правоохоранительной и судебной системе к адекватной, честной и справедливой политической и правовой оценке событий 20.02.2014 года», — призывают они.

Именно этот шаг, по мнению защитников, может стать шагом в направлении реальной реинтеграции Донбасса.

Напомним, утром 29 декабря активисты блокировали вывоз пятерых бывших силовиков из Лукьяновского СИЗО в Киеве.

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