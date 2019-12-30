23.72 / 24.41 26.27 / 27.18
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Дайте политический сигнал обществу": адвокаты выданных боевикам экс-"беркутовцев" обратились к Зеленскому

19:57 30 декабря 2019 383
Бывшие силовики в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокаты выданных боевикам экс-«беркутовцев» обратились с открытым письмом к президенту Зеленскому с призывом воздержаться от политических оценок их уголовного дела. Также они настаивают на том, что кровавые события на Евромайдане 20 февраля 2014 года начались с расстрелов милиционеров и солдат Внутренних войск.

Об этом в открытом письме президенту написали в Facebook трое защитников бывших силовиков — Александр Горошинский, Стефан Решко и Игорь Варфоломеев.

Они утверждают, что в течение пяти последних лет «экс-беркутовцы» и их семьи находились и работали в условиях информационной блокады и давления на суд и их ни разу не приглашали на «круглые столы» и телеэфиры, посвященные проблематике Евромайдана.

«Решение дела Майдана… с юридической точки зрения (лежит. — Ред.) в адекватной правовой оценке, которая состоит в коррекции наших подзащитных, или объявлении амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в т. ч. сотрудникам правоохранительных органов», — считают адвокаты.

«Примите решение, дайте политический сигнал обществу, правоохоранительной и судебной системе к адекватной, честной и справедливой политической и правовой оценке событий 20.02.2014 года», — призывают они.

Именно этот шаг, по мнению защитников, может стать шагом в направлении реальной реинтеграции Донбасса.

Напомним, утром 29 декабря активисты блокировали вывоз пятерых бывших силовиков из Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие билборды (фото)

С Новым годом

С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер