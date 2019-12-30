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Общество и люди

В Одессе открыли еще один памятник коту, в этот раз — любителю кильки в томате

21:07 30 декабря 2019 238
кот любит кильку
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Оригинальную скульптурную композицию открыли сегодня в центре Одессы, на улице Греческой. Автор композиции — скульптор Татьяна Штыкало. Изваяние представляет собой фигурку кота в натуральную величину и банку с консервами, из которой он поедает кильку в томате. Под скульптурной композицией — подпись: «Васька и его любимая килька в томате». Создана фигурка в рамках проекта «Одесские коты» — серии скульптур, расположенных в самых необычных местах Одессы: на дереве, на крыше и т. д.

Напомним, скульптуры котов в Одессе начали устанавливать в прошлом году. Так, в рамках проекта «Одесские коты» необычный котик поселился на небольшом островке в парке Победы, по соседству с живыми лебедями и черепахами. Еще одну небольшую скульптуру установили на высотке, расположенной на перекрестке улиц Осиповой и Большой Арнаутской.

Концепция проекта (по принципу Вроцлавских гномов) состоит в том, что скульптурки представляют собой фигурки кошек в натуральную величину — своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что камера видеонаблюдения засняла факт воровства в Одессе 23 июля скульптуры «кота-геймера», установленной на скамейке в переулке Маяковского.

Неизвестные похитили скульптуру принадлежащего Михаилу Жванецкому кота Мориса, который лежал на легендарном портфеле сатирика.

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