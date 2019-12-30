- 22:24 В Киеве обнаружили тигров, брошенных на произвол судьбы
- 22:21 Украинка завоевала «серебро» чемпионата мира по шахматам
- 21:52 В 2020 году в украинских цирках больше не будет представлений с животными, — Бородянский
- 21:23 Зеленский объяснил, почему не лишит Медведчука звания заслуженного юриста Украины
- 21:07 В Одессе открыли еще один памятник коту, в этот раз — любителю кильки в томате
- 20:53 Денежные сюрпризы и любовные отношения: гороскоп на январь для всех знаков зодиака
- 20:48 Убийство ребенка в Переяславе: подозреваемым разрешили выйти под залог
- 20:42 Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления
- 20:23 Освобожденный из российского плена украинский моряк женится в последний день уходящего года
- 19:57 "Дайте политический сигнал обществу": адвокаты выданных боевикам экс-"беркутовцев" обратились к Зеленскому
- 19:11 Все дело в татуировках: адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Шеремета, нашли аргументы в ее защиту
- 19:10 Шевченко и футболисты сборной поздравили Украину с Новым годом
Зеленский объяснил, почему не лишит Медведчука звания заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не увидел оснований для лишения звания «Заслуженный юрист Украины» народного депутата, одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который недавно вошел в сотню самых влиятельных украинцев. Такой ответ глава государства дал на электронную петицию, размещенную на его сайте.
В разъяснении указывается на два исключительных основания лишения государственной награды:
осуждение награжденного за тяжкое преступление или же совершение террористического акта;
решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое он принимает по предложению парламента, президента, Кабмина, НБУ, СБУ и других ведомств.
«Материалов, отвечающих законным основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис Президента не поступали», — говорится в сообщении на сайте президента.
Напомним, петицию зарегистрировали 25 сентября. Ее автор Владислав Грезев считает, что Медведчук не достоин такого высокого звания из-за непрофессиональной защиты Василия Стуса и других диссидентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..