Зеленский объяснил, почему не лишит Медведчука звания заслуженного юриста Украины

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел оснований для лишения звания «Заслуженный юрист Украины» народного депутата, одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который недавно вошел в сотню самых влиятельных украинцев. Такой ответ глава государства дал на электронную петицию, размещенную на его сайте.

В разъяснении указывается на два исключительных основания лишения государственной награды:

осуждение награжденного за тяжкое преступление или же совершение террористического акта;

решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое он принимает по предложению парламента, президента, Кабмина, НБУ, СБУ и других ведомств.

«Материалов, отвечающих законным основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис Президента не поступали», — говорится в сообщении на сайте президента.

Напомним, петицию зарегистрировали 25 сентября. Ее автор Владислав Грезев считает, что Медведчук не достоин такого высокого звания из-за непрофессиональной защиты Василия Стуса и других диссидентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter