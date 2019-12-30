23.72 / 24.41 26.27 / 27.18
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский объяснил, почему не лишит Медведчука звания заслуженного юриста Украины

21:23 30 декабря 2019 321
Виктор Медведчук
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел оснований для лишения звания «Заслуженный юрист Украины» народного депутата, одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который недавно вошел в сотню самых влиятельных украинцев. Такой ответ глава государства дал на электронную петицию, размещенную на его сайте.

В разъяснении указывается на два исключительных основания лишения государственной награды:
осуждение награжденного за тяжкое преступление или же совершение террористического акта;
решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое он принимает по предложению парламента, президента, Кабмина, НБУ, СБУ и других ведомств.

«Материалов, отвечающих законным основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис Президента не поступали», — говорится в сообщении на сайте президента.

Напомним, петицию зарегистрировали 25 сентября. Ее автор Владислав Грезев считает, что Медведчук не достоин такого высокого звания из-за непрофессиональной защиты Василия Стуса и других диссидентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

С Новым годом

Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

С Новым годом

С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер