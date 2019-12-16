Петиция набрала голоса: Зеленскому придется что-то делать с Медведчуком

Украина

Петиция о лишении одиозного пророссийского политика и кума президента Путина Виктора Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины» набрала необходимое количество подписей на сайте Офиса президента и должна быть рассмотрена главой государства.

Петицию зарегистрировали 25 сентября. Ее автор Владислав Грезев считает, что Медведчук не достоин такого высокого звания из-за непрофессиональной защиты Василия Стуса и других диссидентов.

«Анализ дела Василия Стуса и личное отношение к ней Медведчука В.В. показывает, что последний никак не заслуживает носить почетное звание заслуженного юриста Украины», — говорится в тексте петиции.

В документе также говорится, что в 1985 году Медведчук похожим образом «защищал» диссидента Николая Кунцевича.

Поэтому Грезев просит петицией отменить соответствующее положение указа № 422 от 18 августа 1992 года.

Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. В ходе судебного процесса поэт отказался от услуг Медведчука, заявив, что второй прокурор по делу ему не нужен. В выступлении перед судом Медведчук заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.

Стус был приговорен к 10 годам принудительных работ и пять лет ссылки. Он умер в лагере особого режима 4 сентября 1985 года.

Напомним, ранее Зеленский не поддержал петицию о легализации оборота оружия в Украине, ответив, что этот вопрос является преждевременным. На петицию о своей отставке Зеленский написал, что не может пренебречь 73 процентами его поддержавших на выборах.

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