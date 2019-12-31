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Опасности "работы языком": женщина случайно чуть не откусила пенис партнеру

3:40 31 декабря 2019 70
Ест банан
Инф. «ФАКТОВ»

В американском городе Феникс (штат Аризона) с 43-летним жителем штата приключилась не совсем приятная история: во время занятий сексом он сильно напрягал свой член, и партнерша, чувствуя его задор, изъявила «ответные чувства», и едва не откусила предмет его гордости.

Об этом говорится в статье медиков для журнала Visual Journal of Emergency Medicine, пишет Daily Mail.

По мнению врачей, мужчина, очевидно, решил продемонстрировать свою мужественность или просто очень стеснялся характера повреждений, поскольку в течение целых 5 дней не обращался за профессиональной помощью и ждал, что все заживет само.

Описывающие этот случай врачи не рассказали о том, как именно произошла травма. Они лишь поведали, что партнёрша случайно сжала зубы и прикусила чувствительную часть полового органа мужчины.

После того, как в течение нескольких дней боль не прошла, а лишь усилилась, и повреждённая ткань потемнела, мужчина всё-таки решил обратиться в Колледж медицины при Университете Аризоны и врачи зафиксировали объём мертвой ткани в 3 см на верхушке полового члена.

Там образовался некроз, а это значило, что клетки и ткани начали умирать. Это распространенное осложнение инфекции или травматических повреждений вроде укусов, после которых люди не обращаются за помощью врачей. При этом гноя в ране пока не образовалось.

Медики провели мужчину через курс антибиотиков, при этом не было подтверждения, что мужчина подхватил какую-либо инфекцию. Хирургической операции пострадавшему не понадобилось, а приблизительно через месяц никаких следов повреждений у него уже не осталось.

При этом врачи подчеркивают, что пациенты с подобного рода травмами полового члена часто не обращаются за помощью, из-за чего болезнь прогрессирует. В некоторых случаях укусы могут стать причиной угрожающих жизни инфекций вроде гангрены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики назвали причины, по которым может уменьшаться мужской член.

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