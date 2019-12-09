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Перенапрягся: российский актер от усердия порвал половой член
В российском театральном «Гоголь-центре», представители которого наделали шума во время «фестиваля» в оккупированном Крыму, на днях произошел трагикомический случай.
В частности, во время спектакля «Машина Мюллер» исполнитель одной из ролей, актер Евгений Романцов, так глубоко вжился в роль, что получил крайне неприятную и в каком-то смысле стыдную травму.
Перелезая через бутафорскую ограду, он, как сообщают инсайдеры, перенапрягся, за что-то зацепился и порвал себе член, пишет "Экспресс-газета".
Судя по тому, что постановка после этого пошла своим чередом, повреждения оказались не слишком серьезными, однако достоверных сведений о состоянии здоровья Романцова пока нет.
Между тем, напоминает издание, для некоторых произошедшее стало поводом в очередной раз позубоскалить насчет многострадального российского блокбастера «Вратарь Галактики», где Романцов играет главную роль. Фантастический фильм, заявленный как самая дорогая и технически сложная лента в истории российского кино, никак не может добраться до зрителя: дата премьеры переносилась уже дважды. Теперь общественность гадает: не станет ли конфуз Евгения причиной того, что показ картины в очередной раз отложат или вообще откажутся от него.
Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном трагическом случае из жизни птиц: селезню-маньяку пришлось удалить половой орган из-за патологической склонности к сексу.
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