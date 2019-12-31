Украина

Мокрый снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде в первые дни 2020 года

31 декабря в Украине сохранится не по-зимнему дождливая погода. На западе, севере и в центре страны возможен мокрый снег, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов тепла (ночью — от нуля до минус 2 градусов). Об этом сообщили в Украинском Гидрометцентре. Напомним, аномально теплый декабрь 2019 года вошел в историю метеонаблюдений.

На юге и на востоке страны (включая Донбасс и Харьковскую область) последний день 2019 года будет солнечным и теплым — до плюс 5 градусов, однако ночью и там возможны заморозки до минус 3 градусов.

Прогноз на 31 декабря

1 января циклон распространит свое влияние на всю территорию Украины, включая аннексированный Крым, так что первый день года отметится мокрым снегом. Облачно и без осадков будет только в Луцке, Ровно и Львове. Средняя температура воздуха снизится до минус 1 градуса — плюс одного градуса.

В Киеве мокрый снег возможен и днем, и ночью, ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду.

Прогноз на 1 января

2 января усилятся ночные заморозки — до минус 4 градусов. Будет дуть западный ветер, который разгонит тучи, поэтому по всей территории страны обещают ясную и солнечную погоду. Дневная температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса, однако в Одессе будет до 3 градусов тепла, а в Крыму — до 4 градусов выше нуля.

Прогноз на 2 января

Отметим, главный синоптик Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида констатировал, что в Украине уже произошла смена климата.

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