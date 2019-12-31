Украина

Ни в чем не виноваты: выданные по обмену экс-"беркутовцы" засветились на российском ТВ

Бывшие бойцы роты «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых передали на оккупированную территорию Донецкой области в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, появились в эфире телеканала «Россия 24», где заявили о своей невиновности. Об этом сообшает Гордон.

Более того, Аброськин утверждает, что сотрудники украинской милиции во время событий Революции достоинства в 2013−14 годах оружие не применяли.

«Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Все, что разрешено, никакого огнестрельного оружия не было», — сказал он.

По версии «беркутовцев», стрелять начали участники акций протеста.

«Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка, и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко», — рассказал Зинченко, добавив, что стрельбу вели якобы из здания киевской филармонии.

Теперь, по словам экс-силовиков, они намерены продолжать принимать участие в расследовании по своему делу, однако не уточнили, вернутся ли в Киев или будут давать показания дистанционно.

Напомним, адвокаты освобожденных в рамках обмена «беркутовцев» неожиданно обратились к президенту Зеленскому с призывом сменить риторику в деле о расстрелах на Евромайдане.

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