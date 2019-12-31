Происшествия

Украинский моряк попал в плен к пиратам у берегов Камеруна: первые подробности

Вооруженные пираты атаковали греческий нефтяной танкер Happy Lady у берегов Камеруна (Африка), похитив восьмерых членов экипажа. В их числе оказался гражданин Украины. Напомним, аналогичное нападение произошло в этом районе 15 августа.

Как сообщил ресурс Maritime Bulletin, нападение произошло около полуночи 30 декабря на юго-западе Лимбе.

Судно стояло там на якоре с конца ноября.

По данным местных СМИ, в тот же день объектами атак пиратов у берегов Камеруна стали еще два корабля, один моряк (гражданин Греции) был ранен.

Целью подобных нападений является получение выкупа с судовладельцев.

Отметим, что район Гвинейского залива очень популярен у пиратов, только за первое полугодие 2019 года там попали в плен более 60 моряков.

Также украинские моряки регулярно становятся жертвами вербовщиков, которые обеспечивают переправку нелегалов в ЕС.

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