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У берегов Африки пираты захватили украинских моряков
У берегов Камеруна 15 августа пираты захватили в плен судно. Среди захваченных моряков есть и украинцы.
Нападение на судно было совершено в Гвинейском заливе. Этот район очень популярен у пиратов, с начала года здесь попали в плен более 60 моряков. Утром 15 августа в руках пиратов оказалось грузовое судно MarMalaita, выходившее из порта Дуала в южной части Камеруна.
Первыми о захвате пиратами заложников сообщили китайские СМИ. По их информации, в плен к пиратам попали восемь человек, в основном представители КНР, а национальность остальных установить затруднительно.
Позднее стало известно, что захваченное судно принадлежит компании из Западной Европы, но ходит под флагом Антигуа и Барбуды. «Интерфакс-Украина», ссылаясь на спикера МИД, сообщает, что в плену у пиратов оказался как минимум один моряк из Украины. Еще трое захваченных в плен — моряки из России.
Путаница с числом захваченных в плен моряков возникла, поскольку, по последним данным, в Гвинейском заливе нападению подверглись два судна. Второй захваченный сухогруз принадлежал компании из Греции, ходил под флагом Либерии, а в команду входили моряки из Азии.
Напомним, 30 марта у берегов Камеруна уже было захвачено судно с украинскими моряками на борту.
Фото MarConsult Schiffahrt/Facebook
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