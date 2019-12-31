Судьбоносные встречи и разочарования: любовный гороскоп на январь 2020-го для всех знаков зодиака

Стиль жизни



Известный ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов уверен, что январь — прекрасное время для тех, кто еще не нашел свою вторую половинку. — Семейным же представителям знаков зодиака в этом месяце стоит быть очень внимательными друг к другу, — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хаял. — Помните, что иногда стоит пойти наперекор своему желанию, зато сохранить мир в семье. Эксклюзивно для «ФАКТОВ» Хаял Алекперов рассказал, что ждет на любовном фронте представителей всех знаков зодиака (гороскоп на январь от известного экстрасенса читайте тут).

Овны

Первый месяц нового года сулит семейным Овнам оттепель в отношениях. Многие ссоры и разногласия с близкими решатся без особых усилий с вашей стороны. Одиноким же представителям знака стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. Возможно, вы в упор не замечаете достойного претендента на ваше сердце.

Тельцы

В этот период многие Тельцы окажутся в центре внимания противоположного пола. И тем представителям знака, чье сердце свободно, такая ситуация предоставит немало шансов встретить свою судьбу. А вот семейным Тельцам стоит быть осторожнее. Старайтесь не провоцировать партнера к ревности — возможны серьезные конфликты на этой почве.

Близнецы

Январь сулит Близнецам немало романтических встреч и сюрпризов. Не исключено, что любимый человек порадует вас приятным подарком или спонтанным совместным путешествием. Одиноким же Близнецам звезды советуют всегда выглядеть на все сто, так как судьбоносная встреча может застать вас врасплох.

Раки

Этот месяц не сулит одиноким Ракам кардинальных перемен в личной жизни. Зато у представителей знака будет достаточно времени, чтобы разобраться в себе, своих мыслях и желаниях. А главное — побороть комплексы, которые мешают найти долгожданное счастье. Семейных же знаков энергетика этого периода подтолкнет к большей открытости. А потому не удивительно, что найти общий язык со своей второй половинкой в спорных вопросах вам не составит особого труда.

Львы

Начало месяца сулит свободным представителям знака Львов перспективные знакомства. Не исключено, что на вашем пути наконец-то появится человек, с которым в дальнейшем завяжутся серьезные отношения. Влюбленные представители знака могут почувствовать, что их отношения становятся скучными и рутинными. Но звезды советуют не торопиться с выводами и обвинениями в адрес партнера. Вы легко сможете исправить ситуацию, проявив инициативу.

Девы

Начало января может оказаться достаточно напряженным для Дев в сфере личных отношений. Так как представители знака могут то и дело искать повод для конфликта со своей второй половинкой. Но на эту ситуацию стоит все же посмотреть глубже. Скорее всего, дело не в ошибках или промахах партнера, а в вашей раздражительности. А потому старайтесь быть более сдержанными. Одиноким же сердцам звезды сулят романтические знакомства уже с начала месяца.

Весы

Многие Весы в этот период наконец решатся на серьезные перемены в личной жизни — вроде свадьбы, совместной жизни или даже рождения детей. Одиноким же представителям знака звезды советуют не делать поиск партнера своей сверхзадачей. Скорее всего, вы сможете найти счастье в тот самый момент, когда перестанете его искать и будете меньше всего ожидать.

Скорпионы

Замкнутость одиноких Скорпионов может сыграть с ними очень злую шутку, отдалив от заветного счастья в личной жизни. Скорее всего, в вашем окружении появится человек, у которого весьма серьезные намерения на ваш счет. Но показная отстраненность, которой вы часто прикрываетесь, как маской, может оттолкнуть от вас судьбу. А потому старайтесь быть более открытыми и дружелюбными. Семейным же Скорпионам стоит быть сдержаннее в критике по отношению к своему партнеру, иначе возможны серьезные конфликты.

Стрельцы

Звезды советуют семейным Стрельцам больше внимания уделить своим близким. И при этом — не только находиться рядом со своей половинкой или проводить время совместно. Проявите максимум интереса к тому, чем живет партнер. Это то, что является для него острой необходимостью. Одиноким же сердцам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале месяца, есть риск разочарований.

Козероги

Упрямство, присущее представителям этого знака, в январе может достигнуть своего пика, став причиной серьезного разлада с любимым человеком. Звезды еще раз напоминают вам, что истина в споре не так важна, как мир и согласие в отношениях с партнером. Одиноким же сердцам не стоит отказываться от спонтанных свиданий. Вполне вероятно, что именно одно из них кардинально изменит вашу судьбу.

Водолеи

В этот период звезды советуют семейным Водолеям давать больше свободного пространства любимому человеку. Скорее всего, ваше желание быть вместе везде и всюду партнер может не разделять. И вовсе не потому, что его чувства стали не такими сильными. Вероятно, причина в душевных переживаниях вашей половинки и желании разобраться в себе. Одиноким же сердцам стоит чаще выходит в свет — перспективное знакомство не за горами.

Рыбы

Звезды советуют семейным Рыбам чаще проявлять инициативу в тех вопросах, которые касаются личной жизни. Пригласите свою половинку на свидание, сами придумайте, как провести выходные, или подготовьте романтический сюрприз. Ваша активность поможет всколыхнуть былые страсти в отношениях. Тем Рыбам, чье сердце свободно, звезды сулят романтическое знакомство в начале месяца.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», что новогодняя ночь в нынешнем году выпадает на так называемый коридор затмений, и посоветовала, как лучше отмечать праздник в такое время.

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