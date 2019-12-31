Общество и люди

"Не забывайте о Маркиве": Сенцов обратился к Зеленскому после "Большого обмена" (видео)

Украинский режиссер Олег Сенцов креативно поздравил украинцев с новогодними праздниками, записав видеообращение на территории воинской части Национальной гвардии Украины во Львове. Напомним, ранее бывший политзаключенный резко отреагировал на обмен пленными, проведенный 29 декабря 2019 года.

Главным месседжем послания стал призыв не забывать о служащем Национальной гвардии Виталии Маркиве, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

«Не забывайте о Виталии Маркиве. Свободу Виталию Маркиву», — сказал Сенцов, поздравив с праздниками всех военнослужащих.

Также он признался, что всегда мечтал встретить Новый год в Карпатах. Места в гостинице друг Сенцова забронировал еще в январе 2019 года, то есть за 9 месяцев до его освобождения из колонии.

«Когда в январе мой друг из Львова написал мне письмо в Лабытнанги, как еще одно новогоднее торжество прошло без тебя, я ответил: «Бронируй места в гостинице — следующий год встречаем вместе в Карпатах. Он тогда очень удивился, но бронь сделал, считая, что я что-то знаю. Конечно я ничего не знал, а только чувствовал, что следующий год я буду встречать именно в Карпатах. И вот я здесь», — сказал режиссер.

Украинец с двойным гражданством Виталий Маркив был арестован в Италии в 2017 году по обвинению в убийстве итальянского репортера и его русского переводчика в районе Славянска в мае 2014 года. Суд города Павия приговорил его к 24 годам заключения. В конце ноября государство Украина подало апелляцию на решение суда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter