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Спорт

Элина Свитолина вошла в мировой ТОП-10 самых титулованных спортсменок десятилетия

15:10 31 декабря 2019 62
Элина Свитолина
Инф. «ФАКТОВ»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в первую десятку самых титулованных теннисисток мира по итогам минувшего десятилетия. Ранее теннисистка пообещала в 2020 году стать первой ракеткой мира и намекнула на скорую свадьбу.

Twitter-ресурс TenisGang напомнил, что украинка сумела выиграть 13 титулов на турнирах Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Первенство в рейтинге TenisGang отдал Серене Уильямс — 37 побед на турнирах WTA/Grand Slam. На втором месте — чешская спортсменка Петра Квитова (26 побед), на третьем — бельгийка Каролин Возняцки (24 победы).

Отметим, что сезон-2020 для Свитолиной стартует в австралийском Брисбене уже 6−12 января. А вот на Олимпийские игры в Токио спортсменка может и не поехать.

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