«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ

Спорт

В среду, 1 января, в первый день нового 2020-го года Лондоне на стадионе «Эмирейтс», рассчитанном на 60 260 мест, пройдет центральный матч 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

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Арбитр — Крис Кавана

Предстоящий поединок доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с 34-летним Крисом Каваной. Примечательно, что рефери является уроженцем Манчестера, что не помешало судейскому комитету Англии назначить его на матч.

Судейством занимается с 1998 года, на матчах премьер-лиги работает с 2017-го, а в 2019-м был включен в список арбитров ФИФА. В нынешнем сезоне Кавана провел 14 матчей, в которых показал 47 желтых карточек (в среднем — чуть менее 3,5 за игру) и назначил четыре пенальти. У «МанЮнайтед» и «Арсенала» не самые приятные воспоминания от встречи с Каваной в нынешнем сезоне — в 11-м туре «красные дьяволы» на выезде уступили «Борнмуту» (0:1), а «канониры» в 12-м туре проиграли в выездном поединке «Лестеру» (0:2).

34-летний Крис Кавана

Обамеянг тянет «Арсенал»

Отличившись в матче прошлого тура с «Челси», нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил свой 13-й мяч в нынешнем сезоне премьер-лиги. Это ровно половина голов, которые «канониры» забили в ворота соперников за 20 туров. Кто знает, где была бы команда, если бы не результативный форвард…

Обамеянг забил половину голов "Арсенала" в нынешнем сезоне

Что касается «МанЮнайтед», то у них самый результативный — Маркус Рашфорд, в активе которого 12 точных ударов.

Последние матчи в чемпионате

В последнем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» — 2:0 (Марсьяль, 44, Рашфорд, 90+5). Эта победа позволила команде Оле-Гуннара Сульшера взобраться на пятое место в турнирной таблице, всего в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.

А вот «Арсенал», ведя по ходу домашней встречи с «Челси», не смог избежать поражения — 1:2 (Обамеянг, 13 — Жоржиньо, 83, Абрахам, 87). Этот результат продлил серию «канониров» без побед в чемпионате до четырех поединков. Также стоит добавить, что в последних 15 матчах во всех турнирах лондонцы одержали всего одну победу.

Букмекеры не видят фаворита

Букмекеры в предстоящей встрече дают командам приблизительно одинаковые шансы. К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Микеля Артеты принимает с коэффициентом 2,69, на ничью — 3,60, на выигрыш команды Оле-Гуннара Сульшера — 2,50.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Фото Getty Images

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