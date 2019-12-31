Где смотреть онлайн «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча АПЛ

Спорт

В среду, 1 января, на стадионе «Эмирейтс», способном вместить чуть более 60 тысяч зрителей, состоится центральный поединок 21-го тура английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (арбитр — Крис Кавана). Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «АРСЕНАЛ» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

В последнем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» — 2:0 (Марсьяль, 44, Рашфорд, 90+5). Эта победа позволила команде Оле-Гуннара Сульшера взобраться на пятое место в турнирной таблице, всего в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.

А вот «Арсенал», ведя по ходу домашней встречи с «Челси», не смог избежать поражения — 1:2 (Обамеянг, 13 — Жоржиньо, 83, Абрахам, 87). Этот результат продлил серию «канониров» без побед в чемпионате до четырех поединков.

В прямом телеэфире поединок «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» на территории Украины покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции — 1 января в 22:00. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Беларусь 5».

Букмекеры в предстоящей встрече дают командам приблизительно одинаковые шансы. К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Микеля Артеты принимает с коэффициентом 2,69, на ничью — 3,60, на выигрыш команды Оле-Гуннара Сульшера — 2,50.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» за четыре минуты забил «Арсеналу» два мяча и вырвал победу в матче АПЛ.

Фото Getty Images

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