Общество и люди

Каникулы в Киеве: катаемся на коньках и Полярном экспрессе, идем в кино и на выставки

Новый год уже на пороге, а вместе с ним и зима, хоть и робко, но стучится в дверь. У школьников начались долгожданные каникулы. А в столице проходит масса новогодних мероприятий. «ФАКТЫ» решили рассказать о самых интересных. Праздничные городки с ярмаркой и зимними развлечениями работают на Софийской (до 13 января) и Контрактовой площади (до 19 января).

Погулять всей семьей

На Подоле устроили «снежную» горку и открыли Резиденцию святого Николая. На Софийской и Контрактовой площадях 31 декабря, а также 1−5 января запланированы концерты.

На Главпочтамте открылась Новогодняя почтовая резиденция, где в новогодне-сказочном окне можно получить заказанные книги. Здесь также принимают детские письма, адресованные всеми любимым героям: святому Николаю, Деду Морозу, Санта Клаусу. Волшебное окно на Главпочтамте работает до 15 января.

Всей семьей можно пойти в первый столичный экопарк, который недавно открыли в Шевченковском районе столицы. При создании пространства для отдыха использовали для освещения солнечные батареи и установили светящееся арт-дерево рядом с обновленной фигуркой «Ежика в тумане» (на улице Рейтарской). Арт-объект меняет цвет подсветки, когда люди выбрасывают использованные батарейки в спецконтейнеры. Правда, увидеть это можно будет только весной. В сквере уже есть скамейки для отдыха людей и туалеты для домашних животных. Для постройки дорожек использовали материалы, в состав которых входят переработанные отходы. Здесь также установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Позже в сквере обещают обустроить велопарковку.

Шоу-программа «Зимняя сказка» до 19 января можно посмотреть в Древнем Киеве Княжества «Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). Здесь посетителей ждут спецэффекты, древнеславянские зимние забавы, катание на лошадях, мастер-классы, хороводы, игры и развлечения, еда прямо с костра.

Покататься на коньках

Каток работает в зимнем городке на Контрактовой площади.

А в парке имени Шевченко работает романтический каток. Здесь также можно побывать в стране легенд «Йоль».

Как только подморозит, киевлянам обещают также открыть бесплатные ледовые площадки в Дарницком, Шевченковском и Днепровском районах:

— Харьковское шоссе, 178а и 174а

— улица Севастопольская, 19

— улица Шалетт, 6

— улица Жмаченко, 7.

Обустроили каток и на улице Банковой.

А уже сейчас покататься на коньках можно на Демеевке, на проспекте Науки, где вовсю сверкает искусственный лед с подсветкой, звучит музыка, переливается разноцветными огнями елка. Сюда можно приходить всей семьей — в будни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 12:00 до 23:00. Вход в зону отдыха бесплатный, а на каток — 120−140 гривен с прокатом коньков. Каток будет работать аж до 8 марта.

Открыт каток и на ВДНХ, вход — 120−130 гривен, лед заливают несколько раз в день, можно взять напрокат коньки. На территории выставочного комплекса работают аттракционы, обустроены новогодние локации для взрослых и детей.

Сказочный трамвайчик и Полярный экспресс

А на Детской железной дороге в Сырецком парке впервые запустили зимний Полярный экспресс. Теплые вагончики оборудованы мониторами и в пути можно смотреть мультики. Украшенный праздничной иллюминацией экспресс будет перевозить пассажиров до 12 января с 10:30 до 17:00. Взрослый билет стоит 100, а детский — 50 гривен (малыши до трехлетнего возраста едут бесплатно), а посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги обойдется в 20 гривен.

Во время зимних каникул для юных киевлян возле выхода метро на Контрактовой площади работает «Сказочный трамвайчик». Здесь школьников знакомят с новинками украинских авторов, которые предлагают путешествия вместе с литературными героями. В трамвайчике можно также посмотреть кукольный спектакль, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. «Сказочный трамвайчик» приглашает детей 3—10 лет 2, 3, 8−10 января с 11:00 до 13:00.

Выставки и фестивали

Окунуться в мир волшебных впечатлений приглашает арт-галерея «Мануфактура» (Обуховское шоссе, 2). Здесь до 17 января открыта выставка «Время приключений» украинской художницы Оли Яценко. Вход свободный ежедневно с 11:00 до 19:00.

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка проходит фестиваль китайских фонарей с вечерней подсветкой: красочные яркие инсталляции в виде персонажей китайских сказок и легенд — зверей, птиц и цветов.

В «Шоколадном доме» (улица Шелковичная, 17/2) при содействии Национального музея архитектуры и быта Украины открыта рождественская выставка праздничной атрибутики из разных регионов страны: коллекция рождественских вертепов, «звезд» для колядников, праздничной одежды и других атрибутов. Выставка работает до 19 января.

Поклонников современного искусства приглашают в Центральный дом художника (улица Сечевых Стрельцов, 1−5) на экспозицию «Всеукраинская рождественская выставка», где до 14 января можно познакомиться с картинами, графикой, скульптурами. Здесь представлены произведения 400 украинских художников.

С современным искусством можно познакомиться на выставке «Сокровища Украины» в Zavalnyi Art Center (ул. Старонаводницкая, 31, с 10:00 до 19:00 без выходных.) Выставка продолжится до 20 мая. Как сообщается на странице галереи в Facebook, в рамках проекта в едином композиционном решении представлены работы 13 современных художников Украины. Это представители разных поколений, каждый со своим отношением к жизни, четким и узнаваемым стилем, готовностью ставить цели и творить в новых форматах.

До 12 января в Национальном музее украинского народного декоративного искусства (улица Лаврская, 9 корп. 2) проходит выставка «К нам едет Николай». В экспозиции представлены 50 произведений художниц, мастеров народного искусства Украины Ольги Шинкаренко и Зинаиды Луговой: вышивки, изделия из соломки, лозового прута и рогоза. Мастерицы много лет делятся своим талантом с молодым поколением в Киевском Дворце детей и юношества.

Любителей киноискусства до 15 января ждут в столичном кинотеатре «Жовтень» на показе «Лучшие арт-фильмы года». Это подборки картин — призеров Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также зрительских хитов. В том числе британский семейный фильм «Зоопарк» Колина МакАйвора, главный украинский фестивальный фильм года — драма «Домой» (полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева), «Зеленая книга» и другие.

Для любителей пеших прогулок по городу создали специальный проект «Шукай». Туристам предлагают найти скульптуру из коллекции миниатюрных столичных символов. Оригинальным 24-м объектом стали солнечные часы Брульона на улице Братской, 17−19. Днем тени от их жестяных треугольников ложатся на разметку и так определяется время. Эти часы — старейшее в городе учебное пособие, созданное в XVIII веке французом Пьером Брульоном (он оказался и хорошим учителем математики). Еще одни часы этого же мастера можно рассмотреть на колонне ротонды над фонтаном «Самсон» на Контрактовой площади. В секретных местах с помощью QR-кода можно узнать, чем интересна та или иная мини-скульптура. Первым объектом стала «котлета по-киевски», потом «каштан», «велотрек», «царь-балкон» и другие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на время праздников вводятся некоторые ограничения для транспорта. А наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать дольше метро.

Планируется также перекрытие движения для всех видов транспорта: до 26 января 2020 года вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади) на период; вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка) 31 декабря 2019 года — с 20:00 до 03:00 1 января 2020 года; 1 января 2020 года — с 14:00 до 22:00; 7 января 2020 года — с 12:00 до 17:0.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. До 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут курсировать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586. В период массовых мероприятий на Софийской площади 31 декабря, 1 и 7 января при необходимости ограничат (закроют) вход на станции метро «Золотые ворота», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter