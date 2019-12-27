1 января 2020

С детства многие из нас слышали эти слова, большого значения им, как правило, не придавая. Все эти призывы за «мир во всём мире» звучали с высоких трибун на праздничных парадах и в не очень понятных нам тогда застольных тостах людей старшего поколения, переживших ужасы Великой Отечественной войны. Эти их слова «Только б не было войны!» произносились так искренне и душевно, что нам порой хотелось за ними повторять, но понимания это все равно не прибавляло.

Только со временем стало ясно, что для понимания следует войну пережить. Одним на линии фронта, отстаивая родную землю и каждое мгновение рискуя лишиться жизни. Другим — по обе стороны фронта, не имея возможности что-либо в своей судьбе изменить и лишь терпя лишения, связанные с боевыми действиями, или становясь беженцами в своей же стране. А третьим, находящимся от фронта далеко, испытывать на себе каждодневно проблемы, войною порождённые — и экономические, и политические, и социальные, и бытовые. Война ведь не проходит бесследно ни для кого — ни для тех, кто от неё страдает, ни от тех, кто на ней наживается.

Могли ли мы когда-нибудь представить себе, что в нашей Украине и при нашей жизни годами (дольше, чем в Великой Отечественной) будут идти боевые сражения, гибнуть десятки тысяч людей, а миллионы страдать от «вынужденного переселения»?! Могли ли мы себе представить, что каждую ночь, засыпая, будем думать о мире на своей земле и, просыпаясь, просить Бога о том же? Могли ли мы себе представить, что Папа Римский в своём традиционном рождественском послании «Городу и миру» (Urbi et Orbi), ежегодно звучащем в Ватикане, в призывах к миру наряду с Ливаном, Сирией, Ираком, Венесуэлой и несколькими африканскими странами будет называть нашу Украину, в которой уже почти шесть лет идёт кровопролитная война, развязанная «братским народом»?

Ровно 50 лет назад, в декабре 1969 года, Генассамблея ООН провозгласила 1 января Всемирным днём мира, во время которого верующим следует призывать Господа просьбами прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.

Мы живём, часто считая, что всё вокруг происходит плохо и несправедливо по отношению к нам. И даже не пытаемся понять, что многое все-таки зависит и от нас самих. Я в связи с этим подчас вспоминаю притчу о юном самурае, во время занятий по стрельбе из лука всё время возмущавшемся тем, что и ветер не в ту сторону дует, и туман всякий раз перед очередным запуском его стрелы становится словно непроницаемым, и даже боевой лук отчего-то кажется тяжелее, чем обычно.

- Почему у других лучников я не замечаю во время их стрельбы ни сильного ветра, ни густого тумана? — обиженно произнёс стрелок. — Неужели Вселенная именно для меня создаёт все эти препятствия?

Не выдержав юношеского нытья, старый учитель терпеливо попытался юноше объяснить, что эти трудности — всего лишь составляющие непростого пути к достижению цели.

- Поэтому либо перестань жаловаться на трудности и продолжай терпеливо стрелять, либо выбери себе цель попроще… И ещё одно, мой юный друг. Открою тебе страшную тайну. Вселенной нет до тебя никакого дела. Все это существует само по себе, вне зависимости от твоего желания или нежелания. Вот почему научись в первую очередь преодолевать самого себя…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.