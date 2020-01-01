Происшествия

Лицо обожжено, череп проломлен: под Житомиром мужчина тяжело пострадал во время запуска салюта

Несмотря на то, что пиротехники неоднократно напоминают украинцам, как правильно запускать фейерверки и салюты, некоторые жители нашей страны после новогодних праздников попадают в больницы из-за травм, полученных от «общения» с пиротехникой.

Так, 1 января в реанимационное отделение Житомирской областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель села Николаевка Емильчинского района.

Как сообщили в областном главке ГСЧС, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, который резко взорвался.

Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в больницу.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы врача скорой помощи о том, как безопасно встретить Новый год, не получив травм, повреждений и не навредив здоровью обильным застольем.

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