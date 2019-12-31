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Общество и люди

Украинцев предупредили об опасности фейерверков: как себя уберечь

15:42 31 декабря 2019 47
фейерверки
Инф. «ФАКТОВ»

Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия используются в Украине давно, особенно в новогодние праздники. Но в неумелых и безответственных руках они могут привести к страшным последствиям.

Спасатели напоминают, что пиротехнические изделия нужно покупать в специализированных торговых точках, где должны быть в наличии товарно-сопроводительная документация, сертификат проверки, декларация о соответствии, инструкция по использованию и тому подобное.

При использовании пиротехники нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить. Внимательно нужно следить за детьми и не позволять им играть с фейеверками. Нельзя носить пиротехнику в карманах и поджигать ее, держа в руках. Нельзя запускать фейерверки с балкона или окна.

Бенгальские огни советуют поджигать на расстоянии вытянутой руки, под углом 45 градусов, не наклоняться над ними. Запрещено направлять бенгальский свечу на людей.

Использованные петарды и другую пиротехнику нужно на 2 часа залить водой. После этого их можно выбрасывать вместе с обычным мусором.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какой вред приносит пиротехника окружащей природе.

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