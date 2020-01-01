Авторитетный журнал назвал лучшую футбольную команду десятилетия

Спорт

Английский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футбольных команд уходящего десятилетия — с 2010-го по 2019-й.

На первое место журналисты авторитетного издания поставили «Барселону» под руководством Пепа Гвардиолы, которую специалист тренировал с 2008-го по 2012-й. Команду, которая в 2011-м выиграла чемпионат Испании и в одном из лучших в истории финалов Лиги чемпионов одолела английский «Манчестер Юнайтед» (3:1), FourFourTwo назвало не только лучшей по итогам десятилетия, но и претендентом на звание лучшей в истории футбола.

Второе место досталось сборной Испании, которая с Висенте дель Боске во главе стала чемпионом мира в 2010-м и чемпионом Европы в 2012-м. Третья строчка за еще одной командой Пепа Гвардиолы — «Манчестер Сити», становившимся чемпионом Англии в двух последних сезонах.

Добавим, что топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

4. «Лестер», ставший под руководством итальянца Клаудио Раньери чемпионом Англии в сезоне-2015/2016;

5. «Бавария», выигравшая чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне-2012/2013;

6. «Реал» Зинедина Зидана, выигравший три Лиги чемпионов подряд — в 2016-м, 2017-м и 2018-м;

7. «Интер» Жозе Моуриньо, выигравший чемпионат Италии и Лигу чемпионов в 2010 году;

8. «Бавария» Пепа Гвардиолы, в 2013—2016 годах ставшая трижды чемпионом Германии;

9. «Барселона» Луиса Энрике, ставшая чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015;

10. «Атлетико» Диего Симеоне, выигравший дважды Лигу Европы (в 2012-м и 2018-м), Кубок Испании в 2013-м и ставший чемпионом страны в 2014-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшим спортсменом десятилетия стал американский баскетболист Леброн Джеймс.

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